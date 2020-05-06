الكويت: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 42 حالة

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحالتين كانتا تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى تسجيل 485 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 6289 حالة، ذاكرا أن 88 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بواقع 48 مستقرة و40 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 187 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2219 حالة.