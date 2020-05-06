محافظ الوادي الجديد: خروج الحالة الخامسة المصابة بكورونا من مستشفيات العزل

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا من مركز الداخلة تعافت ووصلت المحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بأبو تيج بمحافظة أسيوط.

وأضاف الزملوط أن إجمالي عدد الحالات التى خرجت من مستشفيات العزل حتى الآن 5 حالات جميعهم من مركز الداخلة، والحالات ستقضى فترة حجر صحى داخل منازلهم بعد خروجهم من المستشفيات مباشرة للاطمئنان عليهم.

وأكد الزملوط أن إجمالي الحالات الايجابية حتى الآن 33 حالة منهم حالة من مركز الخارجة و32 حالة من مركز الداخلة بالإضافة إلى حالتين وفاة، وأن عدد المخالطين للحالات المصابة يبلغ 300 حالة حتى الآن تم وضعهم تحت الحجر الصحي داخل منازلهم وتوفير كافة احتياجاتهم.