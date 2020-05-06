 نقل قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية لمستشفى بعد إصابتها بالتهاب في المرارة - بوابة الشروق
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نقل قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية لمستشفى بعد إصابتها بالتهاب في المرارة

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 5:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 5:52 ص

نُقلت قاضية المحكمة العليا الأمريكية، روث جينسبورج إلى مستشفى بعد إصابتها بالتهاب في المرارة، حسبما ذكرت المحكمة ليل الثلاثاء.

وخضعت القاضية (87 عامًا) لعلاج غير جراحي في مستشفى جونز هوبكنز هوسبيتال في بالتيمور، بولاية ماريلاند شرقي البلاد يوم الثلاثاء، بسبب التهاب حاد في المرارة، حسبما ذكرت متحدثة باسم المحكمة في بيان.

وجاء في البيان أن القاضية تتعافى حاليا وتعتزم المشاركة في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عن بعد من المستشفى.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا اليوم الأربعاء لدعوى بخصوص قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وكشفت الفحوصات التي أجريت للقاضية، وهي ناجية من مرض السرطان أربع مرات، أن لديها حصى في المرارة تسببت في الالتهاب.


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