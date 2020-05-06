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تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، غدا الخميس عبر قناتها على يوتيوب، لقاء نادرا للفنان القدير يحيى الفخراني، مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1994.

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الملائمة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

وأتاحت هيئة الكتاب أكثر من 130 عنوانا بين إصداراتها المتنوعة لجمهور الكتاب؛ للاطلاع والتحميل عبر بوابة وزارة الثقافة، فيما بدأت قبل أيام تفعيل صالون القاهرة الثقافي الدولي أون لاين عبر صفحته على موقع "فيسبوك".