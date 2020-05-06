 غدا.. لقاء نادر للفنان الكبير يحيى الفخراني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

غدا.. لقاء نادر للفنان الكبير يحيى الفخراني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 9:56 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 9:56 ص

تبث الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، غدا الخميس عبر قناتها على يوتيوب، لقاء نادرا للفنان القدير يحيى الفخراني، مع جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1994.

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الملائمة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

وأتاحت هيئة الكتاب أكثر من 130 عنوانا بين إصداراتها المتنوعة لجمهور الكتاب؛ للاطلاع والتحميل عبر بوابة وزارة الثقافة، فيما بدأت قبل أيام تفعيل صالون القاهرة الثقافي الدولي أون لاين عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك