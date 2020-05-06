النجم الساحلي: تدخلنا في أزمة النقاز ليس له علاقة برغبتنا في ضم اللاعب

تحدث قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي، عن أزمة حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، مشيرا إلى أن التدخل لحل أزمته ليس له علاقة بضم اللاعب في الموسم المقبل للفريق التونسي.

وتعرض النقاز على موظف حكومي وخرج الحظر بالبلاد، وحكم عليه بالحبس 4 أشهر، قبل أن يتدخل رضا شرف الدين رئيس النادي التونسي ويحل أزمة ظهير الزمالك السابق.

وتنازل الموظف الحكومي عون الحرس، عن القضية الذي رفعها ضد النقاز، بعد جلسة جمعته برئيس نادي النجم الساحلي التونسي.

وقال قيس في تصريحات عبر "أون تايم سبورت":«التدخل ليس له علاقة بعودة النقاز للنجم الساحلي، فهو ابن النادي، وقضى سنوات عديدة مع النادي، وهذا أقل شئ يقدمه له رئيس النادي».

وأضاف:«النقاز لديه جلسة استئناف هذا الأسبوع، ويعود بعدها اللاعب لأهله، وما حدث من قبل رئيس النجم جاء بسبب العلاقات الإنسانية بين النقاز والنادي، وهذا واجب».

وكان النقاز قد قرر الرحيل عن الزمالك بعدما فسخ تعاقده في سبتمبر الماضي من طرف واحد، لعدم تقاضيه مستحقاته المالية، وقدم كلا الطرفين شكوى في الآخر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن ينتقل اللاعب التونسي إلى نادي سودوفا الليتواني في صفقة انتقال حر.