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عرضت فضائية «روسيا السوم»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يرصد آذان المغرب يُرفع من أحد المساجد في لندن، وأفطر الصائمون على أول أذان علني.
والتقطت كاميرات مثبتة على درونات، الإمام وهو يرفع آذان المغرب على سطح المسجد، وبرفقة ثمانية أشخاص.