 فيديو.. رفع أول آذان علني في لندن - بوابة الشروق
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فيديو.. رفع أول آذان علني في لندن

أسماء الدسوقي
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 11:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 11:55 م

عرضت فضائية «روسيا السوم»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يرصد آذان المغرب يُرفع من أحد المساجد في لندن، وأفطر الصائمون على أول أذان علني.

والتقطت كاميرات مثبتة على درونات، الإمام وهو يرفع آذان المغرب على سطح المسجد، وبرفقة ثمانية أشخاص.


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