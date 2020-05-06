استئناف التبادل التجاري الحدودي بين العراق وإيران بعد إغلاق دام أسابيع بسبب كورونا

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، استئناف حركة التبادل التجاري، مع إيران ليومين أسبوعيا بعد إغلاق دام أسابيع على خلفية إجراءات للحد من فيروس كورونا.

وقال عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق في تصريح صحفي "تم استئناف التبادل التجاري عبر منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، بعد أن قدمت محافظة واسط طلباٌ بهذا الاستئناف بعد عرضه على اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف أن "القرار نص على السماح بالتبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ زرباطية الحدودي، وبواقع دخول 250 إرسالية ولفترة يومين في الأسبوع لتأمين المواد الغذائية والزراعية في الأسواق المحلية، والمحافظة على استقرار الأسعار".

وأكد "اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية أثناء عملية التبادل التجاري من عمليات التطهير والتعفير للسلع والبضائع الداخلة، مع التأكيد على عدم دخول المسافرين واستمرار المنع بذلك".