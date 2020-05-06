الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية وإسرائيل التبعات المترتبة حال تنفيذ قرار الضم

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة عن رفض تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها "إن الضم هو قرار إسرائيلي"، مؤكدا أن قرار الضم قائم على خطة السلام والخرائط الأمريكية.

وأكد أبوردينة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وذلك وفق ما أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل ذلك.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في "غوش عصيون"، معتبرة ذلك اعتداء صارخاً ومرفوضاً من قبل الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية.