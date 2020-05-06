ليتوانيا تخفف إجراءات الإغلاق وتسمح بتجمع ما يصل إلى 30 شخصا

سمحت حكومة ليتوانيا، اليوم الأربعاء، بالانتقال إلى لمرحلة أخرى ضمن خطتها متعددة المراحل لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد والعودة إلى وضعها الطبيعي.

واعتبارا من 18 مايو، يمكن أن يتجمع 30 شخصا في الهواء الطلق معا، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، كما سيتم السماح بفتح دور الحضانة ورياض الأطفال والنوادي الرياضية وصالونات التجميل، ويمكن لأطباء الأسنان تقديم خدماتهم مرة أخرى في هذا التاريخ.

وتمكن الليتوانيون من مغادرة وطنهم منذ بداية الأسبوع، ولكن يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي والأجانب الآخرين العودة إلى ليتوانيا بتأشيرة صالحة اعتبارا من 11 مايو، فيما يتعين على المهاجرين بعد ذلك الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

كما سمحت الحكومة بفتح الطرق إلى مينائي روستوك و ترافيمونده الألمانيين في 11 مايو بالإضافة إلى استخدام العبارات المتجهة إلى كيل.

وسجلت ليتوانيا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، 1428 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 48 حالة وفاة.