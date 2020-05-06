حذرت المفوضية الأوروبية في توقعاتها ربع السنوية من أن الاقتصاد التركي "معرض بشكل خاص للتضرر من تداعيات أزمة كورونا بسبب تداخله المرتفع في سلاسل القيمة العالمية والاعتماد على قطاعي السياحة والنقل، وهما من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة".

ولفتت المفوضية إلى أنه "بعد الانخفاض الحاد في الطلب المحلي والتجارة العالمية لهذا العام، فإنه من المتوقع أن يتسبب استمرار حالة عدم اليقين وضعف سوق العمل في عرقلة قوة التعافي في عام 2021".

ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 4ر5% هذا العام، على أن ينمو بـ4ر4% العام القادم.

كما توقعت أن ترتفع البطالة إلى 9ر16% هذا العام، وأن تبقى عند نفس المستوى العام القادم.

وتوقعت أن يتراجع التضخم إلى 4ر11% قبل أن يرتفع إلى 7ر11% عام 2021.

كما توقعت أن يرتفع الدين إلى 1ر43% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، و7ر47% في 2021.