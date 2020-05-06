استقالة برلماني تركي من حزب الشعوب الديمقراطي

ذكرت صحيفة "آرتي جرتشك " التركية، أن النائب البرلماني بحزب الشعوب الديموقراطي في تركيا، أحمد شيك، قدم استقالته من صفوف الحزب.

وأوضح شيك وهو كاتب صحفي، في بيانه أن استقال من الحزب بسبب تقديس الحزب لرؤسائه وإصرار الكادر المهيمن على إدارة الحزب على الابتعاد عن الأسس الديمقراطية بما يتناقض مع قوة ومفهوم وقيم الحزب.

وقال في نص استقالته: “قرار استقالتي الذي تقدمت به في الأول من أبريل إلى الجهات المعنية تم التصديق عليه. قراراي يعكس موقفا سياسيا شخصيا وأتمنى ألا يثير أي نظريات مؤامرة. ليوفقنا الله ويكتب لنا السلم”.

وكان شيك يوجه انتقادات إلى طريقة ممارسة السياسة داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وخلال تصريح لموقع " آرتي جرتشك" قبيل المؤتمر الرابع للحزب أوضح شيك أن البيروقراطية الممارسة داخل الحزب خلقت وضعًا راهنًا راكدًا أدى إلى الرهق والعطالة.

وارتفع بذلك عدد المستقيلين من الحزب الكردي إلى 7، ما يخفض عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان إلى 59 مقعد.