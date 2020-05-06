تخصيص مستشفى حميات الغردقة للعزل باستثناء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

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قررت وزارة الصحة تخصيص مستشفى حميات الغردقة ليكون مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا بمحافظة البحر الأحمر وذلك باستثناء المصابين من المرضى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لعدم وجود عناية مركزة بالمستشفى حيث يتم نقل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى مستشفيات العزل خارج البحر الأحمر

وأكدت مصادر طبية أن ٣ حالات مصابة بالفيروس تم حجزها بمستشفى حميات الغردقة ويتلقون الرعاية الطبية وحالتهم الصحية مستقرة.

فيما بدأت مديرية الصحة بالبحر الأحمر تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد هيئة التمريض بمستشفى حميات الغردقة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.