تقرير: النشاط الاقتصادي في سنغافورة تضرر بشدة من أزمة كورونا



أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الأربعاء، تراجع نشاط الأعمال في سنغافورة خلال أبريل الماضي إلى مستوى قياسي بسبب تداعيات إجراءات الإغلاق التي تفرضها السلطات في العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب تقرير مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للاستشارات الاقتصادية تراجع المؤشر الشهري لمديري المشتريات في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 1ر28 نقطة مقابل 1ر33 نقطة في الشهر السابق وهو تراجع شهري جديد غير مسبوق.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كان تقرير آخر قد أشار يوم الاثنين إلى تراجع مؤشر محلي لمديري المشتريات في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 7ر44 نقطة وهو أقل مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.

يذكر أن سنغافورة كانت أول دولة آسيوية تسقط في دائرة الركود الاقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008، والآن تحذر الحكومة من انكماش الاقتصاد بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي نظرا لاعتماد الاقتصاد بدرجة كبيرة على التجارة.

من ناحيته، قال جو هايس من مؤسسة "آي.إتش.إس" إنه بلاشك ستكون الاقتصادات الصغيرة المفتوحة الأشد تضررا من تداعيات أزمة كورونا.

كانت البيانات الرسمية الصادرة أمس قد أشارت إلى تراجع مبيعات التجزئة في سنغافورة خلال مارس الماضي بنسبة 3ر13% لتصل إلى أقل مستوى لها منذ 22 عاما، ولما كان هذا التراجع سابق على بدء تطبيق إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 7 أبريل الماضي، فالمتوقع أن تكون أرقام مبيعات التجزئة خلال أبريل الماضي أسوأ.