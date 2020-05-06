الهيئة الإسلامية في النمسا تستعد لاستئناف الصلوات بالمساجد منتصف مايو

أعلنت الهيئة الإسلامية في النمسا، اليوم الأربعاء، خطتها لاستئناف الصلاة في المساجد، اعتبارا من منتصف مايو الجاري.

وذكرت مصادر في الهيئة اليوم، أنه يجب على المسلمين إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم إلى المسجد مع ارتداء الكمامات أثناء الصلاة..موضحة أن الهيئة طلبت من كل مسجد وضع خطط للوقاية الصحية بشكل مستقل، مشيرة الى أن الحكومة شددت على أن أي مؤسسة دينية لن تستطيع تلبية تدابير الحماية والنظافة الصارمة ستظل مغلقة الأبواب أمام المصلين.

كان المستشار النمساوي أعلن في منتصف أبريل الماضي عن فتح جميع دور العبادة للطوائف الـ16 المعترف بها في النمسا اعتبارًا من 15 مايو الجاري مع مراعاة المتطلبات والاشتراطات الصحية.

يذكر أن المسلمين في النمسا أبدوا ارتياحهم لتخفيف القيود وعودة الصلوات إلى المساجد خاصة قبل نهاية شهر رمضان المبارك .