 الأوقاف تطلق اسم الطبلاوي على مركز لإعداد محفظي القرآن - بوابة الشروق
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الأوقاف تطلق اسم الطبلاوي على مركز لإعداد محفظي القرآن

أحمد كساب:
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:12 م

أعلنت وزارة الأوقاف عن إذاعة تلاوة قرآنية بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم، وذلك بالتزامن مع تشييع جثمانه الأربعاء، إلى مثواه الأخير، وذلك من خلال قناتها على اليوتيوب وكذلك من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك وصفحة وعي.

ونعى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أمس، الشيخ الطبلاوي، كما توحه لأسرته وأهله ومحبيه بالعزاء، مستطردا "فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبًا لهم، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وقرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ الطبلاوي على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالوزارة تكريمًا لذكراه وتقديرًا لما قدمه في عالم التلاوة.

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