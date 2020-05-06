السلطات الهولندية تخفف تدابير كورونا وتعيد فتح محلات الحلاقة والمقاهي

تعتزم السلطات الهولندية تخفيف تدابير كورونا وإعادة فتح محلات الحلاقة ومراكز التجميل ومراكز التدليك، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح روته أنه سيتم السماح بإعادة فتح مشروط أيضا للمطاعم والمقاهي والمتاحف والسينمات والمسارح فضلا عن فتح جميع المدارس اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

وطبقت الحكومة الهولندية الارتداء الإلزامي للكمامات في وسائل المواصلات العامة.

بذلك تخفف الحكومة الهولندية من تدابير كورونا بشكل أسرع مما كان مخططا له، وعزت الحكومة الهولندية هذا إلى تراجع أعداد الإصابات الجديدة بصورة أسرع مما كان متوقعا لها.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا المسجلة في هولندا نحو 41 ألف حالة حتى الآن، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5204 حالة.

وتشهد هولندا منذ الثالث عشر من مارس الماضي قيودا صارمة على حرية الحركة تلزم المواطنين بالبقاء في بيوتهم لأكبر حد ممكن واتخاذ مسافة تباعد تقدر بـ 5ر1 متر، وبموجب هذه القيود تم غلق المقاهي والمطاعم والمدارس وحظر كل الفعاليات.

كانت الحكومة الهولندية قررت في وقت سابق فتح المدارس الابتدائية اعتبارا من الحادي عشر من مايو الجاري، وإعادة السماح للأطفال بممارسة الرياضة في الأندية.