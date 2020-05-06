باريس تستعد لتخفيف القيود عن وسائل النقل العام بالمدينة

تعتزم هيئة النقل العام في باريس، نشر ما يصل إلى ألفي شرطي لإنفاذ القواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عندما تخفف فرنسا إجراءات الإغلاق في 11 مايو.

وزادت الشركة المشغلة لمترو الانفاق والحافلات والقطارات في العاصمة الفرنسية المعروفة باسم "أر ايه تي بي" من ميزانية التنظيف بواقع 70% على الأقل وتختبر وسائل مثل الرذاذ المضاد للفيروسات في الحافلات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء بلومبرج عن كاترين جيود الرئيس التنفيذي للشركة.

وقالت لنواب مجلس الشيوخ الفرنسيين، اليوم الأربعاء، إن الأمر الذي تجهله شبكة النقل وهي الأكثر كثافة في أوروبا، هو عدد من سيرتادونها الأسبوع المقبل عندما يعاد فتح المدارس وأماكن العمل والمتاجر.

وقالت: "إنه يحزنني أن اقول ذلك ، ولكن نحن بحاجة للبحث عن وسائل لتقييد الاستخدام خلال ساعات الذروة".

ولتخفيف عدد الركاب والحيلولة دون انتشار كوفيد-19، قدرت شركة "أر ايه تي بي" أنه يجب تسيير وسائل النقل العام بنسبة 15% من الركاب.