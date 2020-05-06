 ارتفاع الإصابات بكورونا في أفغانستان إلى 3392 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة - بوابة الشروق
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ارتفاع الإصابات بكورونا في أفغانستان إلى 3392 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 10:37 ص

أعلن نائب وزير الصحة العامة في أفغانستان وحيد مجروح، اليوم الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3392.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن نائب وزير الصحة القول إنه قد تم أيضا تسجيل وفاة تسع حالات وتعافي 31 حالة أخرى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تعافيها في البلاد إلى 458، والوفيات إلى 104 حالات. وقد تم إجراء اختبار لعدد 13777 شخصا في البلاد حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الأفغانية.


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