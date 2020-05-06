اليابان تحث مواطنيها على اتباع «أسلوب حياة جديد» في مواجهة كورونا

حثت اليابان، مواطنيها على اتباع "أسلوب حياة جديد" - حتى بعد تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا - وذلك بعد تمديد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية مايو الحالي.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية اليوم الأربعاء أنه في حين شدد آبي وغيره من كبار السياسيين في العديد من المناسبات على التداعيات طويلة المدى لوباء فيروس كورونا، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة أمثلة محددة على كيفية تشكيل وتأثير هذه التداعيات على حياة الأفراد في الأسابيع والأشهر وربما السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن يستمر خطر حدوث موجة ثانية من العدوى لأشهر، ومن المرجح أن يستمر المرض لفترة طويلة بعد إعادة فتح المجتمع.

وذكرت اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد في اليابان أنه من أجل التغلب على فيروس كورونا بشكل دائم، يحتاج المواطنون إلى تعديل أسلوبهم في الحياة وطريقة تسوقهم وذهابهم للعمل واستخدام وسائل النقل العام وتناول وجبات الطعام وتنظيم حفلات الزفاف وغيرها من الاحتفالات وممارسة الرياضات الترفيهية.

ويتم نصح المواطنين في اليابان بارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي مسافة مترين وغسل أيديهم كثيرًا بالصابون وتغيير الملابس عند العودة إلى المنزل والعمل عن بُعد وتجنب ركوب وسائل النقل العام خلال ساعة الذروة.

ومع المضي قدمًا، تنصح الحكومة الآن الناس في اليابان بالامتناع عن التحدث في وسائل النقل العام وتجنب الجلوس جنبًا إلى جنب أثناء تناول وجبات الطعام وممارسة الرياضة في المنزل.