قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، إن تصريح نظيره حسن شاكوش أنه يصدق أي كلام يُقال له خاطئ، معقبًا: «الغرور أكله وخلاه مش شايف حد».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن اعتبار «شاكوش» نفسه رقم واحد في مجال مطربي المهرجانات خاطئ، نافيًا تحديد أي شخص يتصدر قائمة مطربي المهرجانات داخل المجال.



وأوضح أنه لا يمتلك أي نوع من الضغينة تجاه نظيره، بالرغم من النجاح الذي يحققه «شاكوش» الآن، معقبًا: «هجومي عليه ليست نفسنة، عمري ما أنفسن منه ولو نجح 100 سنة قدام، أنا فرحان إنه نجح».



ولفت مطرب المهرجانات الشعبية إلى أن نجاح «شاكوش» بدأ من عنده، بعدما أنتج له نحو 15 أغنية، مشيرًا إلى أن جمهور حسن شاكوش لم يتجاوز 5% قبل الغناء معه.

