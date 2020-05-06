ماكرون يتطلع إلى إعادة فتح المسارح بعد إغلاقها بسبب كورونا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، عن أمله في إعادة فتح المؤسسات الثقافية تدريجيا، وذلك بعد إغلاقها ضمن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا.

ونقل الإليزيه عن ماكرون القول في اتصال مع رموز ثقافية، لم يتم تسميتها، إن متاجر الكتب ومتاجر التسجيلات والمعارض الفنية وبعض المتاحف يمكنها إعادة فتح أبوابها من الاثنين القادم، عندما ينتهي الإغلاق رسميا.

وأشار إلى أن المسارح سيمكنها بدء البروفات، حتى لو لم تستطع فتح أبوابها للجمهور.

وأضاف ماكرون: "ينبغي أن تعاود مراكز الإبداع هذه فتح أبوابها مرة أخرى"، قائلا إنه سيكون من الضروري "ابتكار أشكال أخرى لعرض" إنتاج المسارح.

وتعهد ماكرون بتقديم دعم للفنانين حتى نهاية أغسطس 2021.

وبعد ذلك، أعلن وزير الثقافة فرانك ريستر، إنه يمكن مطلع يونيو النظر في إعادة فتح المسارح والمؤسسات الثقافية الأخرى أمام الجمهور في ضوء ما سيسفر عنه الخروج من الإغلاق.

وأكد أن التجمعات العامة الكبرى، التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص، لن تكون ممكنة حتى نهاية أغسطس على الأقل.

وفرنسا واحدة من أسوأ الدول الأوروبية تضررا من كورونا، وسجلت حتى يوم أمس أكثر من 25500 حالة وفاة.