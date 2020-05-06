سوريا: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 45 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاربعاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 45 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، إن "حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم بلغت 45 إصابة شفيت منها 27 إصابة وتوفيت ثلاث حالات".

ومنذ مطلع شهر مايو الجاري لم يسجل شفاء أو وفاة أي حالة من مصابة بفيروس كورونا.

وتبقى سوريا، وبحسب أرقام وزارة الصحة السورية هي الدولة الأقل إصابات في المنطقة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال أول أمس الاثنين خلال لقائه مع الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا: "بالتوازي مع التحدي الصحي هناك تحد آخر هو التحدي الاقتصادي الذي نواجهه بعد حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات وحصار جائر على الشعب، وأتت جائحة كورونا لتخلق حالة من الانغلاق والانكماش الاقتصادي العالمي، وإضافة إلى كل ما سبق، هناك من استغل هذه الجائحة من بعض الجشعين وخلقوا حالة من الاحتكار من أجل تحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين عبر رفع الأسعار".