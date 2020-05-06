رفع العزل عن قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، رفع العزل عن قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى؛ بعد أن تبين سلبية التحاليل لجميع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية الصحة بالغربية، فى وقت سابق عن مد فترة العزل لقرية صفط تراب إلى 10 أيام أخرين وذلك عقب أرتفاع أعداد المصابين إلى أكثر من 50 حالة حتى الآن وتم نقلهم إلى مستشفى الحجر الصحي لتلقى الرعاية اللازمة.

وتم غلق مداخل القرية ومخارجها ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذه الحالة مع انتشار قوات الأمن داخل القرية، وبناء عليه تم توفير أطباء من جميع التخصصات بالتنسيق مع الإدارة الصحية للعمل بمركز طب الأسرة بقرية صفط تراب مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية الكافية.

كما تم دخول سيارتي إسعاف لنقل المشتبه في إصابتهم لإجراء التحاليل ودخول جهاز تحليل لصورة كاملة للدم لمستشفى القرية، وتطهير شوارع القرية بواسطة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.