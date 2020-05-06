 سنغافورة تعلن إجراءات لمساعدة شركات العقارات - بوابة الشروق
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سنغافورة تعلن إجراءات لمساعدة شركات العقارات

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:18 م

ذكر بيان مشترك، صادر اليوم الأربعاء، عن وزراء التنمية الوطنية والمالية والقانون والتجارة والصناعة في سنغافورة، أن الحكومة ستواصل ضمان أن أسعار العقارات السكنية الخاصة مازالت متسقة على نطاق واسع مع الأساسيات الاقتصادية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن إجراءات الإغاثة المؤقتة للمطوريين العقاريين والأفراد المتضررين من تعطل عمليات البناء وبيع الوحدات السكنية بسبب وباء كورونا، ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

وتشمل الإجراءات تمديد تاريخ الانتهاء من المشروعات ستة أشهر للمشروعات السكنية والتجارية والتنمية الصناعية.

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