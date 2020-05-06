الهجرة: استمرار الجهود الحكومية لإعادة المصريين العالقين بالخارج



• الهجرة: عودة 174 من المصريين العالقين بتنزانيا والسودان.. و298 من الكويت

• القوى العاملة: عودة 151 مصريا عالقا بالعراق



واصلت الأجهزة المعنية واللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين المصريين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، عملها لرصد انتظام رحلات عودة العالقين.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أمس، عن بدء الدولة منذ فترة في تنظيم رحلات لعودة نحو 3500 مصري من العالقين، ممن تم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات.

من جانبها، أعلنت وزارة الهجرة، عن وصول رحلة استثنائية، مساء أمس، إلى مطار مرسى علم الدولي، قادمة من مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم وعلى متنها 174 من المصريين العالقين، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة كإجراء احترازي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن اللجنة المختصة لمتابعة عودة المصريين العالقين بالخارج، تضع في خطتها بالمرحلة الجديدة عودة عدد من الشرائح، وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم، مضيفة: "لا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين ومخالفي الإقامات بالخارج".

وأعلنت الوزارة أيضا عن عودة 596 من المصريين العالقين بالكويت إلى مطار القاهرة الدولي على متن رحلتين استثنائيتين لـ"مصر للطيران"، بواقع 298 راكبا بكل رحلة، منوهة بأنه جرى نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي.

وأوضحت أن رحلات عودة العالقين من المصريين بالخارج تسير بانتظام وفق الجدول الزمني المحدد لذلك، منوهة بأنه بالفعل تم عودة مصريين عالقين بالعراق والهند وبنجلاديش خلال الساعات الماضية، كما أنه يجرى كذلك نقل العالقين المصريين بالكويت، والمقدرين بنجو 5600 عالق، بواقع رحلتين طيران يوميا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة القوى العاملة عن عودة نحو 150 مواطنا مصريا من العالقين بالعراق إلى مصر، من خلال تقرير للملحق العمالي ببغداد، أحمد سعيد أبو عمر، وذلك من خلال متابعة وزير القوى العاملة محمد سعفان لأحوال العمالة المصرية بالخارج من خلال غرف العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأكد أحمد الروبي أحد ممثلي الجالية المصرية بالكويت لـ"الشروق"، أن أعمال نقل المصريين العالقين من مخالفي الإقامة والحالات الإنسانية يسير بصورة منتظمة لليوم الثاني على التوالي أمس، منوها بأنه من المتوقع استمرار نقل الرحلات على مدار 10 أيام لنقل كل العالقين، مضيفا أن الإعلان عن الرحلات الاستثنائية من مصر لعودة العالقين بالكويت، كان له أثر ملحوظ على نفوس المصريين بالخارج.