 أنباء عن أضرار جراء زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب غرب إيران - بوابة الشروق
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أنباء عن أضرار جراء زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب غرب إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 2:04 م

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ظهر الیوم الأربعاء ضواحي مدينة فيروز أباد بمحافظة لرستان غربي إيران.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن مركز رصد الزلزال التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران فإن الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و37 دقيقة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي وكان على عمق سبعة كيلومترات من سطح الأرض.

وذكرت الوكالة أن الزلزال تسبب في إلحاق أضرار ببعض المنازل.

إلا أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.


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