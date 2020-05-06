مقاطعة هوبي الصينية استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال عطلة عيد العمال

أفادت بيانات رسمية بأن مقاطعة هوبي بوسط الصين، التي كانت أشد مناطق الصين تضررا من فيروس كورونا، استقبلت 35ر7 مليون سائح خلال عطلة عيد العمال.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء عن إدارة الثقافة والسياحة بالمقاطعة أن عائدات المقاطعة بلغت خلال عطلة عيد العمال، التي دامت خمسة أيام، 45ر2 مليار يوان (نحو 345 مليون دولار أمريكي).

وتنخفض هذه البيانات بشكل حاد عن الأرقام التي تحققت خلال عطلة عيد العمال العام الماضي، لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أن السياحة تنتعش في الوقت الراهن بشكل مطرد في هوبي بعدما خفت حدة المرض.

وبداية من الثاني من مايو الجاري، خفضت هوبي مستوى الاستجابة الطارئة للمرض من أعلى مستوى إلى ثاني أعلى مستوى.