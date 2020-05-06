الأردن يدين قرار إسرائيل بناء 7 آلاف وحدة سكنية بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان إسرائيل بناء 7 آلاف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في مستوطنة إفرات.

وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء، إدانة هذا الإعلان ورفضه باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية شديدة الخطورة، تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.

وحذرت الوزارة من تبعات هذه الخطوة، داعية لضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وجاد للحؤول دون تنفيذها أو تنفيذ غيرها من مخططات الاستيطان والضم، وأعادت التأكيد أن سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها تقويض فرص السلام وتأجيج الصراع.