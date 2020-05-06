ميركل تعلن طرح برنامجا لإنعاش الاقتصاد أول يونيو

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اعتزام الحكومة طرح برنامج لإنعاش الاقتصاد مطلع يونيو المقبل.

يُذْكَر أن توقعات الحكومة واقتصاديين بارزين، تشير إلى أن أزمة كورونا ستتسبب في حدوث انكماش قوي للاقتصاد الألماني في العام الحالي، ما جعل الحكومة تعتزم طرح برنامج لإنعاش اقتصاد البلاد.

وفي أعقاب مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل اليوم الأربعاء إن من المنتظر أن يتم الاتفاق على البرنامج في الأسبوع التالي لعيد العنصرة الذي سيوافق في هذا العام يوم الحادي والثلاثين من مايو الجاري، وأضافت ميركل:" سنحتاج إلى برنامج اقتصادي".

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان يتعين تبكير طرح البرنامج بسبب إجراءات التخفيف الجديدة التي تم إقرارها اليوم، قالت ميركل إن هناك " خطة ثابتة" تقضي بالاتفاق على البرنامج أوائل حزيران/يونيو المقبل، وهذا أمر طموح على صعيد المسار الزمني.

وتابعت ميركل أنه يجب النظر في القطاعات التي ليس لديها فرص في عودة العمل لديها على المدى البعيد بسبب كثرة عدد المتوافدين إليها.

كان وزير المالية الألماني اولاف شولتس، صرح في وقت سابق بأن الحكومة تعتزم طرح البرنامج الاقتصادي آواخر مايو الجاري أو أوائل يونيو المقبل.