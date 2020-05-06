 حل البرلماني التنزاني في 29 مايو الجاري قبيل انتخابات أكتوبر - بوابة الشروق
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حل البرلماني التنزاني في 29 مايو الجاري قبيل انتخابات أكتوبر

دودوما - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 11:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 11:30 م

أعلن المجلس التشريعي التنزاني، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يصدر الرئيس التنزاني جون ماجفولي قرارا يوم 29 مايو الجاري بحل برلمان البلاد قبيل الانتخابات العامة في تشرين أول أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن وزير المالية التنزاني سيلقي خطاب الميزانية 2020-2021 يوم 20 من هذا الشهر، وفقا للبيان.

وحدد البرلمان موعد مناقشة الميزانية في موعد مبكر عن المعتاد والذي عادة ما يكون في يونيو من كل عام، مشيرًا إلى الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من دعوة حزب شاديما أكبر حزب معارض في تنزانيا أعضاءه بتعليق حضورهم جلسات البرلمان وسط مخاوف من الإصابة بفيروسات بين النواب.

ومن المتوقع أن يدخل ماجوفولي سباق الانتخابات للفوز بالرئاسة لفترة ولاية ثانية وأخيرة مدتها 5 سنوات في أكتوبر.


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