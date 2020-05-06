تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان صحفي، أن الإصابات لمستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي بعد عودتهم مؤخرا من الخارج إلى القطاع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 20 منهم 10 حالات تعافت بحسب ما أعلنت وزارة الصحة سابقا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس في الضفة الغربية وشرق القدس ما يرفع إجمالي عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 547 حالة.