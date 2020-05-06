الجامعة العربية ترحب بتقرير الجنائية الدولية بتأكيد ولايتها على الأراضي الفلسطينية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير المهم والشجاع للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" ، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، والذي أكدت خلاله أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة .

وأكدت الأمانة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "مضامين التقرير المعبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية، ويستجيب لقرارات الشرعية الدولية، يمثل بادرة مهمة خاصة في هذا الظرف الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها محاولات سلطات الاحتلال المتسارعة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلة انشغال العالم أجمع في مواجهة وباء الكورونا، كما أكدت المحكمة نفسها".

ودعت المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني ، مطالبة المحكمة الجنائية بـ "العمل على استكمال هذه الخطوة بالسرعة والفاعلية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967".