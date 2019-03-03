 مجموعة مصرفية أمريكية تتوقع تعافي حركة الطيران الداخلي في الصين بوتيرة متسارعة - بوابة الشروق
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مجموعة مصرفية أمريكية تتوقع تعافي حركة الطيران الداخلي في الصين بوتيرة متسارعة

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 11:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 11:41 ص

تتوقع مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة تعافي حركة الطيران الداخلي في الصين بوتيرة متسارعة بعد "التقدم الجيد" الذي تحقق خلال عطلة عيد العمال التي استمرت 5 أيام في الصين، مع تخفيف القيود على الحركة في الصين وتحسن ثقة المستهلكين بما سيساعد في زيادة الطلب على خدمات السفر.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المجموعة المصرفية القول إن الرحلات قصيرة المدى ستتعافى أولا، على أن يبدأ تحسن الرحلات طويلة المدى اعتبارا من يونيو المقبل مع عطلة مهرجان قوارب التنين الصيني، والذي يمكن أن يكون المحفز التالي لحركة الطيران.

في الوقت نفسه فإن المسافرين الصينيين أصبحوا يفضلون بشكل متزايد الوجهات ذات البنية التحتية الجيدة والفنادق الفاخرة بسبب اعتبارات الصحة العامة المرتفعة حاليا، في ظل استمرار المخاوف من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


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