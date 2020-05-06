محافظ الاسكندرية يصدر خطة التشغيل الآمن وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت بسبب كورونا

أصدر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم /الاربعاء/ خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بتعميم نشر تلك الخطة وإلزام تطبيقها على جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين.

وشدد الشريف، على جميع المنشآت التابعة للمحافظة بالالتزام الكامل بالتعليمات والتدابير الاحترازية الواردة بخطة التشغيل.. وحذر بالمحاسبة والمعاقبة الفورية لأي تجاوز في عدم تطبيق تلك الإجراءات.

وأكد أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية المقررة من خلال فرق من مديرية الشئون الصحية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي جاءت بالخطة الخاصة بالمنشأة تشمل؛ رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، وتعقيم كامل للمنشآت الحكومية بشكل دوري، فضلا عن الإجراءات الخاصة بالقوة البشرية والتي تضم الإلتزام بقياس درجات حرارة جميع العاملين بشكل دوري عند الدخول لمقرات العمل، وتوفير مطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع أماكن العمل، وتوزيع القناع الواقي والقفازات على الموظفين وإلزامهم بإرتدائها، والتأكيد على تجنب التجمعات لعدد كبير من الأشخاص، وزيادة المسافة بين مكاتب الموظفين مع الاهتمام بالتهوية الجيدة، وزيادة المسافة بين الموظفين والعملاء مثالي 2 متر، وعزل أي موظف يشعر بأعراض تنفسية وتوجيهه للكشف الطبي ومنح أي موظف يثبت ارتفاع درجة حرارته أجازة لمدة 14 يوما بالمنزل، وزيادة الوعي حول فيروس كورونا من خلال التواصل مع الموظفين.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بوسائل نقل الموظفين تشمل تعقيم الباصات والسيارات الخاصة بنقل الموظفين، وإلزام الجميع بإرتداء القناع الواقي والقفازات، واتباع التخلص من وسائل الوقاية بطريقة آمنة.