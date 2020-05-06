 رئاسة جنوب أفريقيا تؤكد إصابة موظف فيها بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2020 7:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رئاسة جنوب أفريقيا تؤكد إصابة موظف فيها بفيروس كورونا

جوهانسبرج - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 7:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 7:38 م

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا، بين "أحد الموظفين الأساسيين" في يونيون بيلدنجز مقر الرئاسة في بريتوريا، وذلك حسبما أفاد بيان على موقعها الإلكتروني دون تحديد هوية الشخص المصاب.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن الرئاسة قولها إن الرئيس سيريل رامافوسا ونائبه لا يعملان في مقر الرئاسة، حيث يعمل كل منهما في مكان بعيد منذ بداية الإغلاق على الصعيد الوطني.

كما أن هناك قيودا مفروضة حاليا على دخول الجمهور والموظفين إلى يونيون بيلدنجز.

وتم اتخاذ خطوات لإجراء تحاليل للموظفين المخالطين للموظف المصاب.

وأضافت أنه تم بدء عملية يوم 28 أبريل لتطهير وتنظيف الرئاسة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك