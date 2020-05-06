السلطات التايلاندية تطالب المواطنين بتجنب الذهاب للمعابد للاحتفال بعيد بوذي

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طالب المسؤولون التايلانديون اليوم الأربعاء المواطنين بتجنب الذهاب للمعابد، والاحتفال بعيد بوذي عبر بث مباشر للمراسم عبر شبكة الانترنت.

وقال تيوان ليبتابانلوب، المسؤول بمكتب رئيس الوزراء، اليوم إن احتفالات المعابد بيوم فيساك بوشا هذا العام سوف تكون محظورة على العامة بسبب فيروس كورونا.

ويحتفل التايلانديون في هذا اليوم بميلاد ووفاة بوذا.

وأضاف تيوان أنه يمكن للتايلانديين مشاهدة مراسم الاحتفال عبر بث مباشر رسمي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن المعابد ليست مغلقة بصورة كاملة في تايلاند.

مع ذلك، تطالب السلطات المواطنين باتباع الإجراءات الجديدة لدخول المعبد لحماية أنفسهم من الفيروس، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكانت السلطات التايلاندية قد أعلنت اليوم عن تسجيل حالة إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية