

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء ، بأن قيمة العجز في الميزان التجاري قد تراجع ليبلغ 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي ، مقابل 4.01 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة انخفاض 51.4 ٪.

وأوضح الإحصاء اليوم الأربعاء - في النـشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2020 - أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 3.3 ٪ لتبلغ 2.69 مليار دولار خـلال شهــر فبراير الماضي "2020 " مقابل2.61 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق،عازيا ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.4 ٪، وفواكه طازجة بنسبة 65.3 ٪، وأدوية ومحضرات صيدلة 32.4 ٪، وخضر مجمدة أو مبردة بنسبة 25.6 ٪.

وأشار إلى انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير الماضي " 2020 " مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي وأهمها منتجات البترول بنسبة 23.0 ٪، وملابس جاهزة بنسبة 6.6 %، وأسمدة بنسبة 20.0 % ، والبترول الخام بنسبة 55.1 %.

ولفت الإحصاء إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 29.9 ٪لتبلغ 4.64 مليار دولار خـلال الفترة المذكورة ، مقابل 6.62 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضي بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 28.6 ٪، وقمح بنسبة 25.2%، ومنتجات البترول بنسبة 68.1 ٪، ولدائن بأشكالها الاولية بنـسبة 36.2 %.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير الماضي مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام الماضي وأهمها : البترول الخام بنسبة 135.2%، وسيارات ركوب بنسبة 23.3 ٪، وذرة بنسبة 10.5 ٪، وزيوت مكررة بنسبة 38.6 ٪.