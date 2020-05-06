وزير دفاع إسرائيل: التوسع سوف يستمر بحزم

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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على توسيع مستوطنة إفرات الإسرائيلية في جنوب الضفة الغربية بمساحة 1ر1 كيلومتر مربع، بما يسمح ببناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة، حسبما أعلن مكتبه اليوم الأربعاء.

وقال بينيت، زعيم حزب يميني متطرف، إن التوسع سوف يستمر بحزم، مضيفا "لا يمكننا إيقاف زخم البناء للحظة".

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة عام 1967.

ويعيش فيها أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة.

ويريد الفلسطينيون تلك المناطق من أجل أن تكون ضمن الدولة مستقبلا.

وفي عام 2016، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف النشاط الاستيطاني.