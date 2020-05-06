انخفاض بنسبة 65% في مبيعات السيارات في المكسيك في أبريل

سجل سوق السيارات في المكسيك تراجعا كبيرا، في أبريل الماضي، بسبب أزمة كورونا الراهنة.

وأفادت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، بأن مبيعات السيارات في الشهر الماضي تراجعت بنسبة نحو 65% مقارنة بنفس الشهر من 2019.

وأوضحت هذه البيانات أن مبيعات السيارات في المكسيك وصلت إلى أكثر من 104 ألف سيارة في فبراير الماضي وإلى نحو 87 ألف و500 سيارة في مارس الماضي ثم إلى 34 ألف و903 سيارة فقط في أبريل الماضي.

يذكر أن الاقتصاد المكسيكي هو ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وتعتبر المكسيك سادس أكبر منتج للسيارات في العالم، وتمتلك شركة فولكسفاجن الألمانية واحدا من أكبر مصانعها في مدينة بويبلا المكسيكية.

وقد توقف الإنتاج في هذا المصنع منذ العشرين من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا ولم يتم استئنافه حتى الآن.

وحسب الإحصائيات الرسمية، كانت أكثر المبيعات من نصيب شركة نيسان حيث شكلت 20% من مبيعات الفترة الماضية في المكسيك تلتها شركة جنرال موتورز الأمريكية ثم فولكسفاجن الألمانية.