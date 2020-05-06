روى والدا الشهيد البطل أيمن كتاب، تفاصيل استقبالهما خبر استشهاد نجلهما الراحل، حيث قالت الوالدة: «كان المفروض ينزل عشان نحتفل بعقيقة مولوده اللي عنده 50 يوما، وكان يطمئننا طول الوقت، وسبحان الله نزل البرد والسلام على قلبي حينما تلقيت خبر استشهاده».

وأضاف والده خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، «نجلي كان حريصًا ألا يحكي عن عمله أي شيء، حسيت باستشهاده وأنا بصلي قبلها شعرت بروحي بتطلع، وبعد كده سمعت أخبار عن استشهاد أبطال دون تفاصيل».

واستطرد: «صباح ثاني يوم جاءني أحد زملائه وتلقيت منه الصدمة وكانت شديدة، ثم استلمت جثمانه وأقيمت له جنازة عسكرية».

