جولة ليلية لمحافظ الغربية بمدينة قطور لمتابعة قرار الحظر

قام د. طارق رحمي محافظ الغربية، بزيارة ليلية مفاجأة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لعدد من المناطق داخل مدينة قطور، في إطار جولاته المستمرة علي مدار اليوم؛ لمتابعة قرار حظر التجوال، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شملت الجولة ، تفقد منطقة السويقة بشارع الجيش، وكلف رئيس مدينة قطور بتطوير الباكيات الموجودة بها ونقل جميع الباعة الجائلين بها منعا للتكدس والازدحام داخل محيط السويقة ، تجنبا للزحام حفاظا علي صحة المواطنين.

وأشاد محافظ الغربية، بالتزام المواطنين بمدينة قطور بقرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، مثمنًا كذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها المحاسب أحمد المغاوري سليمان، في سبيل الارتقاء بمنظومة النظافة بقطور.



واختتم “رحمي” جولته بمدينة طنطا ، والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ورئيس حي اول وحي ثان طنطا، حيث تفقد أعمال تطوير الكورنيش وميدان ستوتة والحكمة وشارع الجلاء، مشددا علي عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار الحظر، والتي تصل عقوبته إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.