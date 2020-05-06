توجهت المخرجة إيناس الدغيدي بالسؤال لحمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، عما إذا كانت كلمات أغانيه تحرض على الفجور، والدعارة، والتحرش وتعاطي المخدرات، وزنا المحارم، لافتة إلى أن معظم كلمات أغانيه تحرض على تلك الأمور.



وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، «كلماتك مينفعش تتقال للناس ممكن متعملش كده تاني؟»، ليعقب مطرب المهرجانات، قائلًا إنه توقف عن استخدام الكلمات غير اللائقة منذ نحو خمس سنوات.



وعن استخدام لفظ «أمك صاحبتي» بإحدى أغنياته، أوضح أنه استعان بهذا اللفظ في أغانيه بعدما تداوله الأفراد في الشوارع، على خلفية ظهوره بأحد أفلام السينما؛ لتوضح المخرجة بأن اللفظ استخدم في سياق درامي.



وأشار مطرب المهرجانات إلى انه لا يستطيع تذكر كل كلمات أغانيه؛ بسبب تسجيله أكثر من خمس أغنيات خلال اليوم الواحد، لافتًا إلى أنه سجل أكثر من 1500 أغنية حتى الآن.

