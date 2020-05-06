وزير الصحة البريطاني يقول إنه عاجز عن الكلام بعد استقالة مستشار بارز في فريق مواجهة كورونا

قال وزير الصحة البريطاني اليوم الأربعاء، إنه "عاجز عن الكلام"، بعد استقالة مستشار بارز في الحكومة، من الفريق المعني بمواجهة وباء كورونا، بعد أن خرق قواعد الإغلاق التي تفرضها البلاد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة "سكاي نيوز" بعد استقالة نيل فيرجسون، عالم الأوبئة في "إمبريال كوليدج" للعلوم والتكنولوجيا بلندن، إنه "عاجز عن الكلام".

وأوضح هانكوك أن "البروفيسور فيرجسون عالم بارز ومثير للإعجاب، وأن العلم الذي قدمه كان جزءا مهما مما أصغينا إليه".

وأضاف: "أعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح عندما استقال".

وقال هانكوك إن قواعد بريطانيا في التباعد الاجتماعي "قائمة للجميع للالتزام بها ، وهي مهمة جدا وجدية للغاية".

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن فيرجسون سمح لـ "عشيقته المتزوجة... بزيارته في المنزل أثناء فترة الإغلاق، أثناء قيامه بإلقاء محاضرة للمواطنين بشأن الحاجة إلى تطبيق تباعد اجتماعي صارم".

وقال فيرجسون للصحيفة: "أقر بأنني أخطأت في الحكم واتخذت الإجراء الخطأ."

وتأتي الاستقالة في ظل ضغوط متزايدة يواجهها هانكوك ووزراء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بشأن ردهم على وباء كورونا.

وكانت بريطانيا تقدمت أمس الثلاثاء على إيطاليا فيما يتعلق بتسجيل أعلى عدد من الوفيات الناتجة عن الاصابة بالفيروس في أوروبا.