إلغاء معارض السلع الغذائية بالخارجة لعدم الالتزام بتدابير كورونا

قرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلغاء كافة مبادرات ومعارض السلع الغذائية بمركز الخارجة، بناءً على تقرير اللجنة المشكلة للمرور على هذه المبادرات ، والذي أثبت عدم إلتزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، حيث تقرر منحهم مهلة لمدة ٧٢ ساعة لرفع الإشغالات.

وقال الزملوط -في بيان اليوم الأربعاء- إن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من فيروس كورونا ، لافتا إلى أن المحافظة منعت الباعة الجائلين بالشوارع وأمام المصالح الحكومية ومن التنقل بين القري والمدن.

وألزمت أصحاب محلات بيع الخضر والفاكهة والسلع بارتداء الكمامات وأدوات الحماية الشخصية أثناء التعامل مع المواطنين.

وكان الزملوط أعلن أن الوادي الجديد سجلت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بقرية بدخلو مركز الداخلة، ليصبح إجمالى الحالات المصابة بالمحافظة 33 حالة.