اليونان: الانتهاكات الاستفزازية لتركيا لسيادتنا في الجو والبحر ليست مشروعة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس جنيماتاس، إن "الانتهاكات الاستفزازية لسيادتنا في الجو أو في البحر ليست مشروعة لأنها تحدث بشكل متكرر أو روتيني".

جاء رد جنيماتاس بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية التركي التي قال فيها "إن هناك بعض الجزر في بحر إيجة سيادتها غير واضحة".

كما أكد جنيماتاس مجددًا، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن طائرتين تركيتين قامتا بمضايقة طائرة هليكوبتر يونانية كانت تقل وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني الجنرال كونستانتينوس فلوروس خلال زياراتهما إلى جزر أوينوسيس وأجاثونيسي وفارماكونيسي يوم الأحد الماضي.

فيما أعلنت تركيا أن الطائرتين كانتا تجريان رحلات جوية روتينية في المنطقة.