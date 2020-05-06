روحاني: ترامب سيندم على الانسحاب من الاتفاق النووي

أكد الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم على الانسحاب من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، وذلك في تصريح له في الذكرى الثانية للقرار الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، عن روحاني القول خلال اجتماع للحكومة: "المتطرفون داخل أمريكا، إضافة إلى إسرائيل، نجحوا في إقناع ترامب بالخروج من الاتفاق النووي ظنا منهم أن إيران ستبادر أيضا للانسحاب، لكن تمسك إيران بالاتفاق مع مجموعة 1+4 (الدول الأربعة المتبقية من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا) سيجعل ترامب ومحرضيه يندمون على مواقفهم، لأن سير تنفيذ الاتفاق يعني رفع الحظر التسليحي عن إيران بعد أشهر وستتمكن الجمهورية الإسلامية بعد ذلك من شراء وبيع الأسلحة".

وجدد روحاني تأكيده أن "رفع الحظر التسليحي عن إيران جزء من القرار الدولي 2231 وبالتالي فإن تنفيذ هذا البند حق مشروع ومؤكد لإيران، ومن هنا فإنها ترفض أي تجاوز أو خروج عن هذا القرار".

واعتبر روحاني أن ترامب خرج من الاتفاق النووي "عنادا" مع سلفه باراك أوباما.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليها وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.