27 ألف طالب في مدينة صينية مقيدون دراسيا في هونج كونج يشكلون خطرا صحيا

ذكر وزير التعليم في هونج كونج كيفين يونج، أن السلطات في بلاده ومدينة شنتشن تعمل على إيجاد حل لـ27 ألف طالب في البر الرئيسي الصيني، المقيدين في هونج كونج، حيث تستعد المدينة لإعادة فتح المدارس.

وكانت وزارة الصحة في هونج كونج، قد خففت مؤخرا من القيود بين المدينة ومدينة شنتشن الصينية، التي تربط بين هونج كونج والبر الرئيسي الصيني.

وتعفي الإجراءات الجديدة بعض الطلاب والمدرسين والمهنيين "الذين لديهم أعمال تجارية مفيدة لهونج كونج" من الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما والمطبق منذ مارس الماضي.

غير أن يونج قال إن العدد الكبير من الطلاب سيمثل خطرا على الصحة العامة بالإضافة إلى مشكلات لوجستية لإدارات الهجرة.

وأضاف: "لا نتحدث عن رقم صغير. يتعين أن نفكر إذا كان هناك ما يمكن أن نفعله للحد من المخاطر".

وتابع يونج أنه إذا لم يتم إيجاد حل، ربما سيتعين على الطلاب تسجيل أنفسهم في البر الرئيسي خلال الوقت الحالي، حتى يتم تخفيف القيود الحدودية لمدينة شنتشن.

ومن المقرر إعادة فتح المدارس في 27 مايو، بعد حوالي ثلاثة أشهر من إغلاقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وشهدت المدينتان تراجعا كبيرا في حالات الإصابة.