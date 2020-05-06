بريطانيا تسجل 449 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 449 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا إلى 29876 حالة وفاة.