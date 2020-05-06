 بريطانيا تسجل 449 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 449 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 4:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 4:08 م

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 449 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.
وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا إلى 29876 حالة وفاة.

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