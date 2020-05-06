78 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية خلال 2019



أفادت إحصائية صينية رسمية، بأن حجم التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية سجل نموا قويا في عام 2019 بنسبة 23.2% على أساس سنوي ليصل إلى 78.04 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة الصينية -في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء- أن الصادرة الصينية إلى السعودية بلغت 23.86 مليار دولار، بزيادة 36.8% على أساس سنوي، في حين بلغت وارداتها من السعودية 54.18 مليار دولار بزيادة 18%.

وأضافت الوزارة أن رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في السعودية بلغ 2.59 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، وأنه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019، وصل الاستثمار المباشر للشركات الصينية في السعودية نحو 180 مليون دولار.

وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها شركات صينية مع السعودية 11.29 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 67.8% على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 6.21 مليار دولار، بزيادة 19% على أساس سنوي.