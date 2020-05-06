تقارير: بولسونارو ينفي التدخل في تعيين قائد الشرطة الاتحادية في ريو

أكد الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو، أمس الثلاثاء، استبدال قائد الشرطة الاتحادية فى ريو دى جانيرو، إلا أنه نفى أنه حث على هذه الخطوة فى محاولة للتدخل فى تحقيقات، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

واتخذ القرار رئيس الشرطة الاتحادية الوطنية الجديد، رولاندو ألكسندر دي سوزا، الذي تولى منصبه مباشرة بعد تعيينه أول أمس الاثنين.

وينظر إلى دي سوزا باعتباره شخصية مقربة من من ألكسندر راماجم، وهو صديق لعائلة بولسونارو حظرت المحكمة العليا تعيينه رئيسا للشرطة الاتحادية الوطنية.

وقال بولسونارو إن قائد شرطة ريو المنتهية ولايته تم منحه منصبا رفيعا في قوة الشرطة الاتحادية، ونفى بغضب المزاعم التي أشارت إلى أنه كان يحاول منع تحقيقات بشأن عائلته في ريو.

وقالت صحيفة "أو جلوبو" عنه قوله: "لا تحقق الشرطة الاتحادية بشأن أي قريب لي، ولا أنا ولا أبنائي، ليس ثمة شيء من هذا القبيل". ووصف هذه المزاعم بأنها "كذبة" نشرتها وسائل الإعلام.

وتصاعدت الضغوط على بولسونارو بعد استقالة وزير العدل الذي يحظى بشعبية كبيرة سيرجيو مورو في أواخر أبريل، متهما إياه بالتدخل في قوة الشرطة.

وسمحت المحكمة العليا بإجراء تحقيق في هذه المزاعم.